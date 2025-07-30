Казахстанка выбросила детей из окна, а затем выпрыгнула сама

Шокирующий случай произошел 30 июля около 13:00 в Павлодаре. По предварительным данным, женщина выбросила детей из окна пятого этажа многоэтажки, а затем выпрыгнула сама. Прохожие вызвали скорую помощь.

В управлении здравоохранения сообщили, что на место направили три бригады врачей по первой категории срочности. Скорая доехала за шесть минут.

– Двоих детей в тяжелом состоянии доставили в детскую областную больницу. Женщина также находится в тяжелом состоянии и госпитализирована в Павлодарскую больницу №1, – сообщили в облздраве.

Как стало известно, детям 1,5 года и 5 лет.