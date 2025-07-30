В Атырау четвёртые сутки ищут 24-летнего Жасулана Умбетова. Он вышел из дома, и с тех пор его никто не видел. Родные всерьёз опасаются за его жизнь, сообщает корреспондент Orda.kz.

– Жасулан ушёл из дома и не вернулся. При этом он оставил телефон, полностью очистил память устройства и удалил контакты. Мы сразу обратились в полицию. Спустя два часа его лицо попало в камеру видеонаблюдения в микрорайоне «Алмагуль». Это был последний след, - говорит брат пропавшего Аслан Умбетов.

С тех пор Жасулана не запечатлела ни одна камера видеонаблюдения. Его не видели на улицах города, в магазинах и в общественном транспорте. На связь он не выходил.

Семья серьёзно обеспокоена. По словам родных, в последние девять месяцев Жасулан страдал игровой зависимостью, увлекался ставками в букмекерских приложениях и терял деньги.

– Мы обошли весь город, опросили друзей, звонили бывшим коллегам. Никто ничего не знает. Мы держимся, но время работает против нас, - говорят родственники.

В полиции подтвердили факт розыска:

– Заявление о безвестном исчезновении гражданина 2001 года рождения поступило в полицию 26 июля в 21:00. В настоящее время поисковые мероприятия продолжаются, - сообщили в ДП региона.

Родные обращаются ко всем жителям Атырау с просьбой: если вы видели Жасулана Умбетова, знаете, где он может находиться, или располагаете видеозаписями с камер наблюдения — сообщите в полицию по номеру 102. Родные надеются на любую помощь.