Жительница города расплатилась с долгом перед подругой, сдав в ломбард золотое кольцо свекрови. Но от владелицы украшения решила это утаить, поэтому устроила дома беспорядок, инсценировав кражу, затем обратилась с ложным заявлением в полицию.
При координации прокуратуры города Косшы, в результате профессионализма следователя отдела полиции и тщательного досудебного расследования, выяснены истинные обстоятельства произошедшего.
В итоге, гражданка «Н» привлечена к уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления по статье 419 части 2 Уголовного кодекса.
Прокуратура предупреждает, что за данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
