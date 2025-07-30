Инцидент произошел в городе Косшы Акмолинской области.

Казахстанка инсценировала кражу, чтобы избавиться от долга

Жительница города расплатилась с долгом перед подругой, сдав в ломбард золотое кольцо свекрови. Но от владелицы украшения решила это утаить, поэтому устроила дома беспорядок, инсценировав кражу, затем обратилась с ложным заявлением в полицию.

При координации прокуратуры города Косшы, в результате профессионализма следователя отдела полиции и тщательного досудебного расследования, выяснены истинные обстоятельства произошедшего.

В итоге, гражданка «Н» привлечена к уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления по статье 419 части 2 Уголовного кодекса.

Прокуратура предупреждает, что за данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фото: pexels.com