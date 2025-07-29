Они подозреваются в серии краж скота на 20 миллионов тенге.

Сотрудники управления криминальной полиции Департамента полиции Западно-Казахстанской области вместе с полицейскими Бокейординского и Таскалинского районов задержали четырёх человек, подозреваемых в хищении крупного рогатого скота. Об этом сообщает Polisia.kz.

По данным следствия, с ноября 2024 года по июнь 2025 года группа лиц занималась кражами скота с вольного выпаса на территории Бокейординского района. Всего было похищено 49 голов КРС. Сумма причинённого материального ущерба составила около 20 миллионов тенге.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Двое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. В рамках расследования установлена их причастность ещё к трём аналогичным преступлениям.

В настоящее время проверяется возможная причастность задержанных к другим случаям краж скота в регионе. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.