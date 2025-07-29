На основе скоринга по возрасту система автоматически сформирует пенсионное дело.

Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин на заседании правительства рассказал, как в Казахстане проходит цифровизация в сфере занятости и оформления пенсий.

Он отметил, что процесс регистрации людей, ищущих работу, уже полностью автоматизирован. Теперь стартовал пилотный проект по автоматическому назначению пенсий.

— На основе скоринга по возрасту система автоматически формирует пенсионное дело, проверяет сведения о стаже и проактивно назначает выплаты — без необходимости обращения со стороны гражданина, — сказала первый вице-министр цифрового развития.

Внедрение этой системы не только избавляет граждан от необходимости обращаться в госорганы, но и значительно ускоряет процесс — теперь услугу можно получить за 1 день вместо 10. Количество шагов сократилось с 6 до 1. Это делает оформление пенсии проще и удобнее. Тулеушин предложил Министерству труда и социальной защиты рассмотреть возможность расширения проекта.

Фото: pixabay.com