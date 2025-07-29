Акимам регионов поручили взять на личный контроль создание рабочих мест.

На заседании Правительства премьер-министр Олжас Бектенов рассказал, что в стране идёт обновление рынка труда. Некоторые профессии уходят, на их место приходят новые — это связано с изменениями в экономике.

— В рамках Года рабочих профессий, объявленного Главой государства, основной упор необходимо сделать на повышение статуса человека труда и рабочих специальностей. Они должны соответствовать современным требованиям. На сегодня в стране запускаются масштабные логистические и энергетические проекты. Активно внедряются цифровые решения в различных отраслях. В целом эти комплексные меры позволят создавать новые качественные рабочие места, — сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул, что министерство труда, другие ведомства и акиматы должны постоянно координировать свою работу и быстро реагировать на изменения. Важно учитывать все изменения на рынке труда. Для этого в Казахстане разработали специальную систему — Инновационный навигатор проектов. Она помогает следить, сколько создаётся новых рабочих мест, насколько они востребованы, и выполняют ли работодатели свои обещания по трудоустройству. Инвесторы — как иностранные, так и казахстанские — должны нести большую ответственность за выполнение своих обещаний по созданию рабочих мест. Также они обязаны выделять на зарплаты не меньше 30% от вложенных инвестиций.

Сейчас в инновационном навигаторе проектов отражены только крупные отраслевые инвестиционные проекты. Чтобы следить за созданием рабочих мест более точно и в режиме реального времени, премьер-министр поручил разработать единую информационную систему. Она будет показывать данные по всем проектам в стране: уровень квалификации сотрудников, условия труда, зарплату и другую важную информацию. Также он поручил увеличить число постоянных рабочих мест, особенно для молодых специалистов.

Для улучшения ситуации на рынке труда Олжас Бектенов поручил: