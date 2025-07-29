Главная транспортная прокуратура выявила схемы обхода запрета на ввоз бывших в употреблении автомобильных шин, классифицируемых как опасные отходы.

По законам РК и нормам ЕАЭС, подержанные шины можно ввозить только при наличии специального разрешения. Однако некоторые участники внешнеэкономической деятельности завозят такие шины вместе с колесными дисками, пытаясь обойти ограничения.

Как сообщили в транспортной прокуратуре РК, с апреля по июнь 2025 года в одном из регионов страны зафиксировано 159 случаев незаконного ввоза шин общим весом почти 1,5 тысяч тонн. В другом регионе ранее ввезли более 200 тонн аналогичной продукции.

Подобные шины классифицируют как опасные отходы, поскольку их использование может угрожать безопасности на дорогах и окружающей среде. После вмешательства прокуратуры комитет государственных доходов усилил контроль и обновил меры в системе управления рисками. Работа по выявлению нарушений продолжается.

Фото: pixabay.com