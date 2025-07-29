Минобороны РК обсудило качество военного обмундирования и подвело итоги первого этапа ГОЗ-2026

В Министерстве обороны прошло совещание, посвящённое повышению качества вещевого имущества и подведению итогов первого этапа рассмотрения образцов в рамках государственного оборонного заказа на 2026 год.

Встречу провёл заместитель министра обороны генерал-лейтенант Каныш Абубакиров. В совещании приняли участие представители оборонного ведомства и отечественных предприятий лёгкой промышленности.

Особое внимание было уделено качеству новых образцов форменного обмундирования для военнослужащих. Абубакиров подчеркнул, что удобство, надёжность и функциональность формы напрямую влияют на боеготовность и моральное состояние личного состава. Он отметил, что министерство ожидает от производителей соблюдения всех стандартов, использования качественных материалов и внедрения современных технологий.

Участники совещания также обсудили совершенствование производственных процессов, внедрение инновационных решений и повышение стандартов качества. Отмечены предприятия, активно модернизирующие оборудование и использующие передовые технологии, включая нанотехнологии. Вместе с тем указано на отставание ряда производителей, применение устаревшего оборудования и недостаточную работу конструкторских бюро. Также остаётся актуальной проблема зависимости от импортных материалов — в стране не хватает собственных производств тканей, кожи, фурнитуры и подкладочных материалов.

Стоит отметить, что за последние полтора года были зафиксированы случаи поставки некачественного обмундирования и обуви. Только в 2024–2025 годах было заменено более 1200 пар ботинок, не соответствующих требованиям или имеющих производственный брак.

В ответ на выявленные проблемы специалисты тыла Вооружённых Сил внесли изменения в технические спецификации, охватывающие широкий спектр вещевого имущества — от полевой формы до носков и снаряжения.

В завершение совещания Каныш Абубакиров отметил важность открытых встреч для профессионального обмена мнениями и выработки системных решений по улучшению качества продукции, поставляемой в армию.