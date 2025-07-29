До 2030 года планируется трудоустроить 3,3 миллиона человек.

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскар Биахметов на заседании правительства рассказал, что в стране сохраняется безработица на исторически низком уровне — 4,6%.

По его мнению сейчас на рынке труда в тренде цифровизация и автоматизация. Далее идет платформенная занятость и электронная коммерция.

— У нас растёт численность населения, в результате чего ежегодно увеличивается приток молодёжи. По прогнозам аналитиков, до 2035 года он вырастет до 360 тысяч человек в год. Это создаёт дополнительную нагрузку на рынок труда. Еще одним вызовом является теневая экономика. По итогам 2024 года около 30% занятого населения не участвуют в пенсионной системе. Отсутствие трудовых нормативов в отдельных секторах также способствует сохранению теневой формы занятости. Прогнозируемая потребность в кадрах в среднесрочном периоде составляет почти три миллиона человек. Отраслевая структура спроса показывает, куда нужно направлять усилия. На первом месте находятся общественные услуги – государственное управление, образование, здравоохранение и социальное обеспечение. Эти направления составляют 29% от общего спроса на рабочую силу. Далее следуют бизнес-услуги (21%), транспортировка и логистика (16%), промышленность (13%), строительство и сельское хозяйство – по 7% по каждой сфере, — рассказал вице-министр.

Биахметов считает, что при утверждении профстандартов важно учитывать формирование образовательных программ, распределение государственного заказа на обучение и организацию системы переподготовки специалистов.

Особенно это важно на фоне цифровизации и демографических изменений. С 2024 года внедрена система учета качественных рабочих мест. До 2030 года планируется трудоустроить 3,3 миллиона человек. С начала года уже трудоустроено более 250 тысяч человек. Для 48,1 тысячи человек организованы краткосрочные курсы профессионального обучения, обучением основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» охвачено 30,8 тысяч человек, на субсидируемые рабочие места трудоустроено 113,7 тысяч казахстанцев, гранты для реализации новых бизнес-идей получили более 4,2 тысячи человек.

Сегодня в Казахстане востребованы более 7 800 профессий. Для половины из них (около 4 500) уже есть профессиональные стандарты, а всего разработано 864 профстандарта. Министерство труда создало платформу «Инновационный навигатор проектов», с помощью которой можно анализировать рынок труда, делать прогнозы по кадрам и отслеживать эффективность проектов. Также работает платформа «Мансап компасы» — она помогает школьникам выбрать будущую профессию.

На ней размещена информация о 744 популярных специальностях. Онлайн-платформа Skills Enbek помогает взрослым учиться новым навыкам и проходить переподготовку. Сейчас на ней доступен 1 301 курс, из них 340 — бесплатные. Зарегистрировано уже более 811 тысяч пользователей. На портале Enbek.kz появился раздел для организации студенческой практики, обеспечивающий эффективную связь между студентами, вузами и работодателями.



