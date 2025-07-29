Ему назначили два года и пять месяцев лишения свободы.

Ювенальный суд Туркестанской области признал Талгата Катауова виновным по статье 122 УК РК «Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста». Ему назначили наказание в виде двух лет и пяти месяцев лишения свободы. Информацию подтвердили в пресс-службе суда Туркестанской области.

– Приговором суда Талгату Катауову назначено наказание в виде двух лет и пяти месяцев лишения свободы. Изначально дело было заведено по статье 124 УК РК «Развращение лиц, не достигших 16-летнего возраста», однако во время суда по инициативе прокурора дело было переквалифицировано. В его действиях суд не нашел отягчающих и смягчающих обстоятельств, – сообщил руководитель пресс-службы суда Туркестанской области Заманбек Исмаилов.

Как выяснилось, сам Талгат Катауов вину не признал и просил суд оправдать его. Потерпевшие же просили назначить ему строгое наказание. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Отметим, что ранее Талгат Катауов занимал должность директора школы в Бокейординском районе, а также был депутатом районного маслихата. Он позиционировал себя в качестве правозащитника, и активно вел страницу в социальных сетях.

Фото: pexels.com