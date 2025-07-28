В Казахстане остановили работу двух преступных групп, занимавшихся торговлей людьми. Об этом сообщает Polisia.kz.

Преступников задержали благодаря совместной операции полиции и прокуратуры Астаны и Северо-Казахстанской области. Злоумышленники рекламировали сексуальные услуги через интернет и зарабатывали на этом миллионы. По данным следствия, ежедневно группа могла получать до 1,5 млн тенге, а общий доход с начала 2024 года превысил 1,7 миллиарда.

Во время обысков у них нашли деньги, банковские карты, машины, компьютеры, телефоны и другие устройства. Главных подозреваемых арестовали. Сейчас идёт расследование по статьям о торговле людьми и участии в преступной группе. Им грозит до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества.

Министерство внутренних дел продолжает искать и блокировать сайты, которые используют для незаконной деятельности.



