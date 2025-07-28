15 июля в Уральске прошли публичные обсуждения по корректировке генерального плана города. Его презентовал заместитель акима города Азамат Халелов. Однако всё это обернулось скандалом. Активист Данил Макатуха изучил проектные материалы с сайта акимата и выяснил, что в них большая часть описания других городов: Караганды и Семея.

Также стало известно, что за такой генплан города проектная компания получила 250 миллионов тенге из бюджета города. Во время слушаний горожане потребовали объяснений от властей.

Позже Азамат Халелов поспешил успокоить горожан и сообщил, что ранее размещённые на официальном сайте материалы, содержащие некорректные сведения о генеральном плане и вызвавшие обеспокоенность у части жителей, были удалены.

– Генеральный план города состоит не только из пояснительной записки. Его начали разрабатывать еще в 2023 году. На протяжении двух лет была проведена огромная работа касательно топографических, аэросъемок города, сбора данных расчета всех инженерных сетей, дорожно-уличной сети и так далее. В комментариях пишут, что «За копировать-вставить» получили 250 миллионов тенге. Но мы можем сказать, что генплан подразумевает определенные виды работы. Топографическая съемка была выполнена на 26 тысячах гектаров, то есть вся территория города была полностью отснята. Был проведён сбор, анализ данных всех инженерных сетей, всех географических сетей, всего зелёного каркаса города. Все работы, которые подразумевает под собой генплан, эти работы на сегодняшний день были все произведены, - сообщил тогда Азамат Халелов.

В настоящее время на сайте акимата размещена актуальная версия проектной документации. В ближайшее время состоится публичное общественное обсуждение. Информацию о дате и формате обсуждения в городском акимате обещали сообщить дополнительно.

Сегодня стало известно, что в связи с произошедшей ситуацией курирующему заместителю акима Уральска Азамату Халелову объявлен выговор.