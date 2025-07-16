В Уральске прошли слушания по корректировке генерального плана города. Однако всё это обернулось скандалом. Активист Данила Макатуха изучил проектные материалы с сайта акимата и выяснил, что в них большая часть описания других городов: Караганды и Самея.

В Уральске прошли слушания по корректировке генерального плана города. Однако всё это обернулось скандалом. Активист Данил Макатуха изучил проектные материалы с сайта акимата и выяснил, что в них большая часть описания других городов: Караганды и Семея. Также стало известно, что за такой генплан города проектная компания получила 250 миллионов тенге. Во время слушаний горожане требовали объяснений от властей.

«Все данные, на основе которых вы сделали расчёты, они не имеют никакого отношения к Уральску», - заявил на слушаниях активист Данил Макатуха.

— У вас красивая презентация, красивые слайды. Вы и ваш руководитель очень красиво говорите и рассказываете о перспективах развития нашего города. Но я хотел бы с вами обсудить пояснительную записку в трёх томах вашей корректировки. Начнём с раздела 3.2 «Городские земли и их использование». Меня интересует, почему в этом разделе описан город Караганда? Буквально на двух страницах, и ни одного слова про Уральск. Дальше идёт список памятников истории и архитектуры 3.3.3 и все эти объекты находятся в городе Семей. Вы их планируете перенести в Уральск? Таблица 3.3.1 содержит список памятников истории и культуры республиканского значения. Из них только три находятся в Уральске. Дальше реестр старинных зданий города на семи страницах, ни одного здания нет, которое находилось бы на территории Уральска. Все они находятся в городе Семей. С Семеем согласованы перенос зданий на территорию Уральска? 3.5. «Планировочное ограничение территории» и у нас по генплану являются территории выработки шахт, дальше уже в описании представлен план города Караганды. И все его проблемы. Шлам отстойники ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, а также земли государственного лесного фонда тоже из Караганды, — выступил Макатуха.

Во время выступления Макатуху прервал заместитель акима Уральска Азамат Халелов и попросил задать вопрос не занимая много времени. Но активист продолжил дальше перечислять множество пунктов, где описан город Караганда, вместо Уральска.

Также Макатуха показал документ, на котором указана интенсивность движения через омеговский мост, а это ни много ни мало 19 тысяч автомобилей в сутки.

— Я вам скажу как человек, который занимался организацией движения колонн. Чтобы такое количество автомобилей проехали этот участок, они должны ехать более трёх суток. Потом вы говорили, что будете вытеснять транспорт из жилых зон, а вы куда их собираетесь вытеснять, если на территории гаражных кооперативов планируете вести застройку? — сказал активист.

Эти все документы Макатуха скачал из раздела «Общественные слушания» на сайте акимата Уральска. Также в представленном генеральном плане не изменены названия улиц, которые переименовали 7-8 лет назад.

Азамат Халелов ответил, что произошла техническая ошибка со стороны его коллег, которые загрузили в пояснительной записке данные другого города.

— Эта компания занимается генпланами и других городов. Огромная работа была сделана в данном случае этой командой, много было сбора информации, — пояснил он.

Также замакима Уральска поспорил по поводу пропускной способности омеговского моста, по его подсчётам, там проезжает в сутки даже более 19 тысяч автомобилей. Халелов пообещал, что все данные будут заменены после слушаний. Тем временем горожане просили организовать новые общественные слушания.

На следующий день после слушаний Азамат Халелов сообщил, что ошибку на сайте уже исправили. На вопрос журналиста «МГ» будет ли акимат судиться с проектной компанией, замакима города ответил отрицательно: акимат не планирует подавать в суд на компанию, которая делала генеральный план Уральска.