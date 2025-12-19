Модель искусственного интеллекта Gemini от Google стала доступна на казахском языке, сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан. Запуск приурочен ко Дню независимости РК и проходит в рамках глобального расширения языковой поддержки ИИ-сервиса.

Казахский язык вошёл в число 23 новых языков, добавленных в рамках запуска поколения Gemini 3. Это позволило пользователям в Казахстане работать с одной из самых продвинутых ИИ-моделей на родном языке наравне с крупнейшими мировыми языками.

На данный момент интерфейс на казахском языке доступен в веб-версии Gemini — для этого необходимо выбрать соответствующий язык в настройках Google-аккаунта. Поддержка мобильных версий для Android и iOS, а также запуск режима общения в реальном времени Gemini Live, планируются в ближайшее время.

В министерстве отмечают, что появление глобальных ИИ-решений на казахском языке является важным шагом для развития цифрового государства, повышения доступности технологий и формирования конкурентоспособной AI-экосистемы в стране. Ведомство продолжает сотрудничество с международными технологическими партнёрами в сфере искусственного интеллекта и подготовки специалистов.