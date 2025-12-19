С 1 июля 2026 года все посылки в ЕС будут облагаться налогом. За каждую, даже самую дешевую посылку нужно будет заплатить 3 евро налога. В первую очередь нововведение коснется китайских маркетплейсов, таких как Temu и PinDuoDuo.

Европарламент решил обложить фиксированным налогом дешевые посылки. В первую очередь речь о заказах с китайских маркетплейсов, таких как Temu и PinDuoDuo. С 1 июля 2026 за каждую такую посылку придется платить фиксированный налог в три евро. Ранее посылки дешевле 150 евро можно было ввозить бесплатно. Это, в совокупности с демпингом цен на китайских торговых площадках, препятствовало здоровой конкуренции.

«В условиях стремительного развития электронной коммерции мир быстро меняется, и нам необходимы соответствующие инструменты, чтобы идти в ногу со временем. Именно поэтому решение о таможенных пошлинах на мелкие посылки, ввозимые в ЕС, имеет такое важное значение для обеспечения честной конкуренции на наших границах в современную эпоху электронной коммерции», – заявил комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович.

Фиксированный налог на дешевые посылки – временное решение. Оно будет действовать пока Европарламент не разработает и не внедрит схему отмены беспошлинного ввоза товаров на свою территорию.

Сейчас в Казахстане действует беспошлинный ввоз на посылки дешевле 200 евро. С 1 января 2026 года на посылки, дороже этой суммы будет введен налог в размере 5% от стоимости посылки. Вместе с тем, по данным «Казпочты», 90% посылок не превышают стоимости в 200 евро. А это значит, что львиная доля посылок не будет облагаться налогом, и казна недополучит налоговые отчисления. Решением данного вопроса, также, как и в ЕС, может стать отмена порога беспошлинного ввоза.

Отметим, что Казахстан в начале 2025 года обязал китайские маркетплейсы, в том числе Temu, пройти регистрацию. Это значит, что площадка больше не может уклоняться от уплаты налогов на территории нашей страны. Ранее, по данным депутата Мажилиса Азата Перуашева, иностранные маркетплейсы уклонялись от уплаты НДС и таможенных пошлин, используя «лазейку» в виде беспошлинного ввоза.