Государственная служба Казахстана постепенно перейдет на новый принцип работы: сервисность и клиентоориентированность.

В Казахстане собираются наложить новые ограничения на сотрудников сферы государственной службы. Они должны иметь безупречную репутацию и быть клиентоориентированными, передает NUR.KZ.

На сайте Агентства РК по делам государственной службы опубликован проект нового закона, который планируют поэтапно внедрять до 2029 года.

В нем указано, что государственная служба Казахстана постепенно перейдет на новый принцип работы: сервисность и клиентоориентированность.

Как указано в проекте, госслужащие должны будут придерживаться «клиентоориентированной модели поведения».

– Законопроектом предусматривается введение института безупречной репутации, призванного обеспечить высокий уровень профессионализма, этичности, нравственности государственных служащих. Установление требований к безупречной репутации предусматривает введение дополнительных ограничений при назначении, ее наличие станет ключевым критерием при назначении на государственные должности и продвижении по службе, - сказано в сообщении.

Кроме того, для привлечения молодых и талантливых специалистов законопроектом предусматривается введение института подготовки на государственную службу начиная со школьной скамьи.

В Агентстве надеются, что этот подход позволит восполнить дефицит квалифицированных отраслевых специалистов в государственном аппарате.

Кроме того, будут установлены ограничения, связанные с совместной службой близких родственников.