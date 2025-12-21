В ЗКО растёт число жертв интернет-мошенников — ущерб превышает 1,8 млрд тенге

Как сообщил начальник управления по противодействию киберпреступности ЗКО Артур Мусагалиев, в этом году в области зарегистрировано 564 случая интернет-мошенничества на сумму более 1,8 млрд тенге, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными жертвами остаются пенсионеры, безработные и сотрудники частных компаний.

С начала года управление по противодействию киберпреступлениям при департаменте полиции области раскрыли 160 уголовных дел в отношении 73 человек, включая организаторов мошенничеств и их сообщников. Потерпевшим уже удалось вернуть более 377 млн тенге.

Чаще всего мошенники звонят от имени банков или государственных органов под предлогом защиты счетов, требуют коды из СМС и выманивают деньги. В последнее время злоумышленники стали использовать длительное общение с жертвами и технологии «дипфейк», чтобы усложнить их идентификацию.

Полицейские совместно с акиматом и другими ведомствами проводят профилактические мероприятия: разъясняют населению способы защиты, распространяют информацию через СМИ, билборды и LED-экраны, а также патрулируют места массового скопления людей. Уже охватили более 200 тысяч человек, из которых 73 тысяч отказались от получения займов через портал «Егов».

В полиции предупреждают: не отвечайте на звонки от неизвестных лиц и не выполняйте их требования. Если вы стали жертвой мошенников, необходимо сразу обращаться в банки и полицию.