Повреждены магистральные водопроводные трубы.

По данным пресс-службы акима Уральска, во время работ подрядная организация «Жайыккурылыс» повредила магистральные водопроводные трубы. По этой причине остановлена работа ПНС-20, приостановлено водоснабжение поселка Зачаганск.

– В настоящее время проводится проверка водопроводной сети с целью определения и уточнения характера повреждений. После завершения проверки будут выполнены необходимые восстановительные работы, - сообщили в акимате Уральска.

Водоснабжение поселка Зачаганск приостановлено 20 декабря с 16.00 и будет возобновлено после устранения последствий аварии.