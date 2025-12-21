Ему удалось восстановиться в должности и получить зарплату за вынужденный прогул.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, житель Уральска обратился в гражданский суд с иском к филиалу государственного предприятия. Он просил признать незаконным приказ о дисциплинарных взысканиях, восстановить его на прежней должности и взыскать зарплату за период вынужденного прогула.

Суд установил, что 10 июля в отношении истца применили дисциплинарные взыскания за якобы допущенное нарушение трудового договора. Основанием для издания приказа послужило то, что работник неоднократно не исполнял свои обязанности без уважительных причин.

Так, приказом от 15 января 2025 года работодатель объявил работнику строгий выговор. Тогда истец тоже пытался через суд обжаловать его, но у него это не получилось.

— Суд пришел к выводу о незаконности оснований приказа от 10 июля этого года о повторном ненадлежащем исполнении трудовых обязанностей без уважительных причин работником, у которого уже были дисциплинарное взыскание, - говорится в сообщении суда.

Суд выявил ряд нарушений со стороны филиала государственного предприятия и решил удовлетворить иск мужчины. Приказ о расторжении трудового договора признан не законным, истец восстановлен в прежней должности. Кроме того, ответчик теперь обязан выплатить среднюю заработную плату за период вынужденного прогула в размере 1,6 миллиона тенге, а так же оплатить его расходы на адвоката в 400 тысяч тенге.

Решение суда не вступило в законную силу.