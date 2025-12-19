Қазақстанда 16 жасқа дейінгі балаларға әлеуметтік желілерді пайдалануға шектеу қою жоспарланып отыр, деп хабарлайды Dalanews.kz.
Мәдениет министрлігі әзірлеп жатқан құжатқа сәйкес, TikTok, Instagram, Facebook, Threads, X және VK секілді платформаларға шектеу қойылуы мүмкін.
Министрлік мәліметінше, бұның басты мақсаты балаларды буллингтен, алаяқтардан және басқа да зиянды нәрселерден қорғауды көздейді. Ал WhatsApp пен Telegram-ды еш кедергісіз пайдалана алады.
Айта кетейік, Roblox пен Minecraft әлеуметтік желілерге жатпайтындықтан, оларды шектеу қарастырылмаған. Құжатқа қатысты түзетулер әлі қабылданған жоқ және оны қоғамның талқылауына 29 желтоқсанға дейін шығару жоспарланған.