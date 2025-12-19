Завтра, 20 декабря 2025 года, произойдёт одно из самых важных астрологических событий конца года — Новолуние в знаке Стрельца, сообщают астрологи Mixnews. Эта фаза Луны знаменует собой не просто смену лунного цикла, но и мощную внутреннюю перезагрузку, которая позволит отпустить прошлое и наметить путь вперёд.
Новолуние в Стрельце — это символ начала, когда желание ясности, свободы и смысла становится особенно сильным. Оно помогает переосмыслить ценности, расставить приоритеты и смело формулировать планы на ближайшее будущее.
Кому особенно повезёт
Астрологи выделяют три знака зодиака, для которых энергия этого Новолуния обещает особенно яркие перемены, в том числе в личной жизни и романтической сфере:
Овен: энергетика Новолуния подталкивает к смелым действиям, давно отложенным шагам и новым отношениям, о которых вы давно думали.
Лев: внутренний магнетизм и уверенность в себе сейчас на высоте — время открывать своё сердце, говорить о чувствах и привлекать внимание тех, кто вам действительно важен.
Стрелец: как знак, в чьём собственном доме проходит Новолуние, вы почувствуете мощный толчок к обновлению и искренности — личные желания перестают быть абстрактными, а становятся реальными возможностями.