Новолуние в Стрельце вдохновляет смелее мечтать, искать новые смыслы и делать шаги навстречу изменениям в любви, карьере и личностном росте.

Завтра, 20 декабря 2025 года, произойдёт одно из самых важных астрологических событий конца года — Новолуние в знаке Стрельца, сообщают астрологи Mixnews. Эта фаза Луны знаменует собой не просто смену лунного цикла, но и мощную внутреннюю перезагрузку, которая позволит отпустить прошлое и наметить путь вперёд.

Новолуние в Стрельце — это символ начала, когда желание ясности, свободы и смысла становится особенно сильным. Оно помогает переосмыслить ценности, расставить приоритеты и смело формулировать планы на ближайшее будущее.

Кому особенно повезёт

Астрологи выделяют три знака зодиака, для которых энергия этого Новолуния обещает особенно яркие перемены, в том числе в личной жизни и романтической сфере: