В прошлом году эта сумма была в два раза меньше.

Мошенничества, включая интернет-мошенничества, в ЗКО из года в год растут и принимают всё более угрожающие масштабы. С появлением интернета жители активно совершают покупки, переводы и финансовые операции онлайн, что делает их уязвимыми перед новыми способами обмана. Об этом сообщила старший помощник прокурора ЗКО Шахзада Алибекова.

Ежедневно в регионе 5–6 человек становятся жертвами мошенников. По статистике текущего года количество зарегистрированных случаев возросло на 23,6% — с 720 до 890, а ситуация с интернет-мошенничествами оказалась ещё более острой: рост составил 41,3% (с 346 до 489).

Наибольшее количество мошенничеств зафиксировано в областном центре (+42%, с 271 до 385 случаев), Бурлинском районе (+40%, с 22 до 31), Казталовском (+400%, с 1 до 5) и Байтерекском (+58,3%, с 12 до 19) районах. Лишь Каратобинский и Сырымский районы показали стабильные показатели.

– В 2025 году жертвам мошенников причинён ущерб на сумму более 1 млрд тенге, что в 2,79 раза превышает показатели 2024 года (486,7 млн тенге). При этом возмещено лишь 18% ущерба — 182,3 млн тенге. Основная причина низкой возмещаемости: подозреваемые часто не имеют имущества или дохода, а часть из них находится за пределами региона и страны, что затрудняет следственные действия, - отметила Шахзада Алибекова.

Потерпевшим суды удовлетворили 50 исков о взыскании суммы необоснованного обогащения на 44 млн тенге. Актуальность приобретают виртуальные мошенничества с использованием интернета, IT-технологий, телекоммуникационных сетей и платежных карт. Чаще всего жертвами становятся обычные граждане, доверяясь мошенникам, и теряют свои деньги и имущество.