ЗКО синоптики прогнозируют низовую метель.

По данным РГП «Казгидромет», 21 декабря в Западно-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель, гололед. Днем +2 градуса, ночью -10.

На западе, севере и востоке Атырауской области ожидается гололед, небольшой снег с дождем. Днем до 2 градусов тепла, ночью похолодает до -5.

Снег, метель и гололед синоптики прогнозируют в Актюбинской области. Температура воздуха днем составит -13 градусов, ночью -23.

До 5 градусов мороза ожидается днем в Мангыстауской области. Ночью столбики термометров опустятся до -7 градусов.