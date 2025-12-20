С начала года госпособия по многодетному материнству и награжденных матерей получили 847,9 тысяч человек.

Более 555 млрд тенге пособий получили многодетные семьи и награжденные матери в РК

По информации министерства труда и соцзащиты населения, с начала 2025 года выплатами государственных пособий многодетным семьям и награжденным матерям в среднем охвачены 847,9 тысяч человек на общую сумму 555,8 млрд тенге.

В том числе:

пособия многодетным семьям получили 604,2 тысяч семей на сумму 484 млрд тенге;

пособия награжденным матерям – 243,7 тысячи человек на сумму 71,8 млрд тенге.

На пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат многодетной семье в 2025 году составляют:

с 4 детьми – 16,03 МРП или 63 030 тенге;

с 5 детьми – 20,04 МРП или 78 798 тенге;

с 6 детьми – 24,05 МРП или 94 565 тенге;

с 7 детьми – 28,06 МРП или 110 332 тенге;

с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 15 728 тенге на каждого ребенка.

Пособие награжденной матери назначается матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени.

Ежемесячный размер пособий, награжденных матерей:

награжденным подвеской «Күміс алқа» – 6,40 МРП или 25 165 тенге;

награжденным подвеской «Алтын алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени – 7,40 МРП или 29 097 тенге.

В ведомстве отметили, что с 1 января 2025 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 6,5%.