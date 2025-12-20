Почти 300 тысяч жителей ЗКО регулярно занимаются спортом

По словам руководителя управления физической культуры и спорта ЗКО Бакдаулета Сабитова, в регионе спортом регулярно занимаются 42,4% населения — это более 294 тысяч человек.

Параллельно продолжалось развитие спорта высших достижений. Спортсмены региона успешно выступали на республиканских и международных соревнованиях, представляя не только область, но и Казахстан в целом.

– Одним из ключевых направлений работы стало определение приоритетных видов спорта для региона. По итогам анализа спортивных достижений утверждены 22 приоритетных направления, включая олимпийские, зимние, паралимпийские и сурдлимпийские виды спорта, - отметил Бакдаулет Сабитов.

Кроме того, с августа спортсменам, входящим в состав национальных сборных команд, увеличили ежемесячные выплаты — теперь они привязаны к месячному расчётному показателю (МРП).

По итогам года спортсмены Западно-Казахстанской области завоевали 974 медали: 352 золотые, 299 серебряных и 323 бронзовые. В их числе — 60 медалей чемпионатов Азии и 25 наград чемпионатов мира и других международных турниров.

Значительный вклад в спортивные достижения региона внесли Анастасия Тимошенкова, Фатима Супыгалиева, Ирина Ивановская, Мария Бровкова, Зейнеп Баянова и Даниял Сабит, которые успешно представляют ЗКО на республиканском и международном уровнях.