Днем температура воздуха составит -1 градус.

По данным gismeteo.kz, 22 декабря в Уральске ожидается облачная погода. Возможны осадки в виде снега с дождем. Температура воздуха ночью опустится до –1 °C, днём примерно –2°C.

В Атырау ждут облачную погоду практически без осадков. Температура воздуха в дневные часы около +1 °C, ночью до –2 °C.

В Актау синоптики прогнозируют облачную погоду, возможен дождь. Температура воздуха днём около +4 °C, ночью до 0 °C.

Актобе встретит жителей прохладным и снежным днём: облачно, местами возможен небольшой снег, особенно во второй половине дня. Температура воздуха ночью до –6 °C, днём около –9°C.