Госпошлина не будет взиматься при первичном получении документа и его замене по истечении срока действия.

С 1 января 2026 года казахстанцы смогут бесплатно получать удостоверение личности при первичной выдаче и замене по истечении срока действия, сообщает Polisia.kz.

По информации ведомства, соответствующие изменения инициированы Министерством внутренних дел в рамках работы по упрощению получения документов и снижению финансовой нагрузки на граждан.

Отмечается, что государственная пошлина не будет взиматься в двух случаях:

при получении первого удостоверения личности;

при замене документа по истечении срока его действия.

В МВД подчеркнули, что данная мера направлена на повышение доступности государственных услуг и является частью масштабной цифровизации системы документирования населения.