В ЗКО с начала года отремонтировали более 500 км дорог.

В Западно-Казахстанской области в 2025 году планировалось отремонтировать 497,3 км автомобильных дорог всех категорий. Об этом сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона на запрос редакции.

В том числе ремонт должен был охватить:

168,7 км республиканских дорог,

220,7 км дорог местного значения,

64,6 км внутригородских,

42,3 км внутрипоселковых дорог.

По данным ведомства, фактически на сегодняшний день выполнен ремонт 510 километров автодорог. Из них строительство и реконструкция составили 110,9 км, капитальный ремонт — 187,9 км, средний ремонт — 198,6 км. При этом в 2025 году не завершены работы по трём объектам — из-за судебных разбирательств. Общая протяжённость дорог областного значения составляет 1692 км. В нормативном состоянии находятся 1096 км. В этом году отремонтировано 123 км таких дорог. Все работы проводились в соответствии с проектно-сметной документацией и нормативами РК. Между тем, в Уральске за год построили 9,2 км новых автомобильных дорог.

По словам заместителя акима города Жандоса Дуйсенгалиева, в Уральске выполнены все запланированные на год дорожные работы. На это было направлено 6,15 млрд тенге.

Вместе с тем на конец 2025 года в неудовлетворительном состоянии остаются второстепенные дороги:

в центральной части города,

в северо-восточных районах,

в районах «Второй рабочий посёлок», «Мясокомбинат» и «Курени».

Дороги в Атырауской области: 82% — в хорошем состоянии

По данным акимата Атырауской области, в 2025 году в их регионе реализуются 78 проектов в 45 населённых пунктах. На эти цели выделено 65,8 млрд тенге, из которых 7,3 млрд — из республиканского бюджета, 58,5 млрд — из местного. Планируется отремонтировать около 230 км дорог и довести долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 82%.

Общая протяжённость дорог в Атырау и прилегающих населённых пунктах составляет 1634,9 км. Из них:

1553 км имеют асфальтовое покрытие,

81,9 км нуждаются в асфальтировании.

Таким образом, 95% дорог имеют твёрдое покрытие. В хорошем и удовлетворительном состоянии находятся около 75% городских дорог.

В Атырау продолжается строительство 66,8 километров дорог на 162 улицах. Кроме того, в области ведётся ремонт семи автодорог. В городе также продолжаются реконструкция и расширение улиц для снижения транспортных заторов, средний ремонт магистралей и благоустройство пешеходных зон.

Дороги в Актюбинской области: часть проектов перейдёт на 2026 год

В акимате Актюбинской области сообщили, что в 2025 году планировалось отремонтировать: 283 километра дорог республиканского значения и 252 километра дорог местного значения.

На сегодняшний день отремонтировано:

252 км республиканских дорог,

459,8 км местных дорог.

При этом 92 проекта станут переходящими на 2026 год из-за неполного финансирования. В 2025 году в области построили 106,5 км новых дорог. В Актобе за год отремонтировали 59,5 км. На ремонт и строительство городских дорог было направлено 11 миллиардов тенге.

В акимате отмечают, что все проекты прошли экспертизу и соответствуют действующим стандартам. В то же время на конец 2025 года в городе остаются отдельные участки, где требуется дополнительное благоустройство и обновление инфраструктуры.