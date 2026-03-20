ТОО «Корпорация Казахмыс» продолжает реализацию социальной программы по обеспечению работников жильем. В рамках очередного этапа компания передала в частную собственность служебные квартиры работникам в регионах присутствия.

На текущем этапе программы право собственности оформлено на 13 квартир. Восемь из них в городе Балхаш и еще пять квартир в Жезказганском регионе. Инициатива ориентирована на работников, проживающих в служебном жилье и относящихся к социально уязвимым категориям. При этом компания полностью берет на себя оплату налогов и обязательных платежей. Это позволяет сотрудникам получить жилье без дополнительной финансовой нагрузки.

Работа в данном направлении носит системный характер. За последние несколько лет компания передала своим работникам свыше 90 квартир. Во втором квартале планируется заключение договоров льготной продажи еще 23 квартир, а также безвозмездная передача служебного жилья действующим работникам в Балхаше.

Обеспечение жильем – часть системной политики компании, направленной на долгосрочную поддержку персонала и улучшение качества жизни сотрудников.

Источник: Telegram-канал KAZAKHMYS