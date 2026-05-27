Сегодня мусульмане всего мира празднуют один из самых значимых праздников в исламе - Курбан айт. Это время, когда на первый план выходят ценности милосердия, сострадания, взаимопомощи и духовного очищения.

Празднование началось на рассвете. С раннего утра мечети города Уральск заполнились верующими. Сотни горожан пришли на праздничный айт-намаз, чтобы совершить молитву, пожелать мира и благополучия своим семьям и всей стране.

Главным обрядовым действием праздника остается совершение курбана (жертвоприношения). Чтобы избежать стихийной торговли и нарушений санитарных правил, в черте города официально утвердили три точки для жертвоприношений: ТОО "Кублей", ТОО "Стабфонд ЗКО" (рынок "Ел-ырысы") и ТОО "Батыс Адал ет".

По традиции, мясо жертвенного животного делится на три части: одна часть отдается малоимущим и нуждающимся, вторая - родственникам и соседям, а третья остается для праздничного дастархана семьи.

В местах забоя сформировались следующие цены:

Стоимость жертвенных баранов: варьируется в среднем от 70 тысяч до 130 тысяч тенге (цена зависит от веса, возраста и упитанности животного).

Услуги забойщика (қасапшы): забить и разделать барана стоит пять тысяч тенге.

Очистка требухи: за эту кропотливую работу просят две тысячи тенге.

Для удобства горожан в Уральске, как и по всему Казахстану, также действует онлайн-платформа для проведения жертвоприношения дистанционно, что особенно удобно для работающих граждан или тех, кто не может приехать на рынки лично.

Празднование Курбан айта продлится три дня. В это время уральцы продолжат ходить друг к другу в гости, накрывать праздничные дастарханы и заниматься благотворительностью.