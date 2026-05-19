В городском акимате обсудили подготовку к священному празднику Курбан айт. В этом году он пройдёт с 27 по 29 мая.

27, 28 и 29 мая мусульмане отмечают Курбан айт - один из самых значимых праздников в исламе. Он знаменует собой окончание паломничества в Мекку. Это торжество милосердия, благотворительности и единства. В эти дни принято совершать праздничный намаз, навещать родственников, принимать гостей и помогать нуждающимся. Главной традицией праздника является обряд жертвоприношения, мясо после которого принято делить на три части: одну оставляют себе, вторую отдают родственникам и соседям, а третью - малоимущим.

Вопросы организации праздничных мероприятий обсудили на специальном совещании под председательством заместителя акима города Арсена Губашева. Руководители профильных ведомств, коммунальных служб и духовенства решали, как обеспечить общественный порядок, безопасность и строгое соблюдение санитарных норм в праздничные дни.

Главный имам ЗКО и центральной мечети Уральска Самат Алибаев подробно рассказал о порядке проведения религиозных обрядов. Чтобы избежать стихийной торговли и нарушений санитарных правил, в черте города официально утвердили три точки для жертвоприношений: ТОО "Кублей", ТОО "Стабфонд ЗКО" (рынок "Ел-ырысы") и ТОО "Батыс Адал ет".

По итогам совещания Арсен Губашев поручил ответственным госорганам усилить меры безопасности, обеспечить своевременную санитарную очистку мест забоя и создать максимально комфортные условия для горожан.

Отметим, что в этот день ранним утром верующие соберутся на праздничный намаз в мечетях. Поэтому в целях безопасности прилегающие дороги будут перекрыты. Как сообщили полицейские, в это время движение будет остановлено по проспекту Абая от улицы Айтиева до улицы Мухита, а также по улице Досмухамедова от улицы Курмангазы до Х. Чурина. Время перекрытия сообщат дополнительно.

Власти Уральска призывают жителей и гостей города отнестись к празднованию ответственно: совершать обряды только в специально отведенных местах, не нарушать общественный порядок и строго соблюдать чистоту.

Ранее Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы обратился в казахстанцам. Он призвал граждан провести праздник Айт в национальном стиле и активно участвовать в благих начинаниях.