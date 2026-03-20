Нина Куценко-Тариче родом из Аксая, но вот уже более 50 лет проживает в столице Кубы городе Гаване. Когда-то, обучаясь в Астраханском государственном институте рыбной промышленности и хозяйства (ныне Астраханский государственный технический университет) она познакомилась с темнокожим студентом Гильермо и навсегда связала с ним жизнь. Так девушка из степного края, с его снежными, морозными зимами оказалась на побережье Атлантического океана, с вечным летом и синим бездонным небом. И все же, частичка ее души остается здесь, на малой родине, где прошли ее детство, школьные годы…

— Мои родители Василий Каллистратович и Галина Даниловна родом из Бурлинского района. В 1978 году семья переехала в Уральск, так как отец получил повышение по работе. Ушел он из жизни в 2010 году. Мамы не стало в 2005 году. Родители поженились в 1946 году. Жили поначалу у родителей моей мамы, а позже, построили свою землянку. В семье нас было пятеро детей - 4 сестры и брат. Я –старшая. Мои сестры живут в Санкт-Петербурге, Энгельсе, Уральске. Брат в Уральске. Конечно же, связь у меня с ними регулярная, - рассказывает Нина Васильевна.

Она родилась 9 ноября 1946 года. В 1953 году пошла в 1 класс, в школу, ныне являющейся аксайской школой №5.

— Ходить в школу, с нашей стороны было небезопасно – нужно было идти через железнодорожные пути. В 1956 году в северной части построили школу, сейчас это ОШ №1, и мы, дети северной стороны были переведены в эту новую школу, - делится воспоминаниями наша землячка.

Детство и школьные годы она вспоминает как беззаботную счастливую пору. Нина Куценко была активной, любознательной, охотно участвовала во внеклассных мероприятиях, играла в школьном струнном оркестре на домре, декламировала стихи на концертах и вечерах, прекрасно вышивала крестиком и ее работы выставлялись на школьных конкурсах.

— Наш струнный оркестр всегда принимал участие в пионерских слетах, мы занимали призовые места на смотрах. Из школьных предметов меня особенно привлекали русский и немецкий языки, литература, география, история. Со временем полюбила физику, биологию, химию, - повествует Нина Васильевна.

Со школы у нее открылся поэтический дар – она не только писала стихи, но даже изложения и сочинения к иллюстрациям «Родной речи» и литературы писала в рифму.

— Вообще, это большая заслуга нашего замечательного педагога Юрия Павловича Фокина. Он прививал нам любовь к чтению, учил анализировать произведения, четко излагать мысли. Да, тогда мы много читали. 60-е годы – это годы романтики Алых парусов. Мы, то поколение, просто жили приключениями и путешествиями. Моими любимыми писателями были Жюль Верн, Майн Рид, Фенимор Купер. Позже, по мере взросления, увлеклась книгами о научно-исследовательских экспедициях по земному шару. Родители тогда выписывали журнал «Вокруг света», которым мы все в семье зачитывались. Ну а на выбор профессии повлиял писатель Александр Беляев с его «Человеком-амфибией» и одноименный фильм. Я ведь море никогда не видела, а здесь захотелось именно заниматься исследованием морских и океанических глубин. Поэтому в 1964 году, окончив 11 класс, тогда именно в этот год было экспериментальное 11-летнее обучение, я решила поступать в Ленинград, в гидрометеорологический институт, на специальность океанолога. Родители были не против. Более того, они поддержали мой выбор. Но, как оказалось, поступить было непросто – был большой конкурс и ограниченный прием. И я вернулась в Аксай, где меня пригласили на работу в родную школу – учителем начальных классов. Дело в том, что в старших классах девочки проходили программу педучилища, а ребята учились на курсах шоферов-механиков и по окончании обучения нам присваивали квалификации. Так, у меня в аттестате зрелости была запись о присвоении квалификации учителя начальных классов. В те года, в начале 60-х, в нашей школе было 3 первых класса, в каждом – более 40 учащихся. Вот и поручили мне 1 «б» класс. Я до сих пор помню своих учеников. В школе я проработала год, - рассказывает наша собеседница.

И все же, мечта об исследовании морей и океанов не осталась у девушки «за бортом». Через год она вновь дерзает – на этот раз был Астраханский государственный институт рыбной промышленности и хозяйства, где готовили ихтиологов-рыбоводов и промышленных рыбаков.

— Незабываемое было время – студенческие годы! – признается Нина Васильевна. - Мы жили студенческом городке, где были корпуса общежитий. Учебная практика с изучением ботаники, геодезии, гидрологии и рыбоводства проходила в дельте Волги, где просто рай для птиц и рыб. Помню наши экскурсии на Каспий, и встреча рассвета на море… В институте учились студенты не только из Советского Союза, но из соцстран Европы, а также из Ирана, Вьетнама, Бирмы, Монголии, арабских стран. И был среди студентов промышленных рыбаков один темнокожий парень-кубинец. Все его звали Гиль. Позже узнала, что его полное имя Гильермо Тариче Пастор. Он плохо понимал по-русски, и как как-то обратился ко мне за помощью. И с тех пор заполучил преподавателя русского языка на всю жизнь. Наши отношения вначале были товарищеские, а потом переросли в семейные. В 1969 году, будучи студентами, мы поженились. На нашей регистрации брака со стороны жениха присутствовал его друг Хосе Антонио. Сейчас он тоже живет в Гаване и гордится своей подписью под документом, скрепившим интернациональный союз, которому уже более 55 лет.

Конечно же, для родителей замужество дочери стало потрясением, но ее выбору они не препятствовали, и по-доброму отнеслись к своему темнокожему зятю.

— Мы с Гильермо ровесники – оба 1946 года. Будучи студентами, после свадьбы жили в общежитии. Наш «рыбёнок» Оксана родилась, когда я сдавала экзамен по ихтиологии, а наш папа в это время плавал на рыболовецком траулере в Атлантике–проходил практику. 2 июля 1971 года мы в числе сотен студентов, окончивших вуз, на теплоходе «Грузия» отплыли из Одессы на Кубу, - вспоминает Нина Васильевна.

Куба встретила ее непривычным тропическим летом.

И также тропически тепло встретила новоиспеченную кубинку родня мужа: бабушка Панчита, мама Сорайда и сестра Сорайда с дочерью Райсой.

— Предки мужа – потомки рабов, завезенных испанцами из Африки на Кубу. Нужно сказать, что Куба была последней колонией Испании и долгие десятилетия боролась за свою независимость. В историю вошло восстание креолов в ХIХ веке. В 1895 году началась война за независимость Кубы, которая завершилась отказом Испании от суверенитета над островом. До революции 1959 года глава семейства Тариче был маляром, супруге приходилось трудиться и в магазине и шить одежду, а бабушка была кухаркой в богатых семьях. После революции отец не принял новую власть и уехал в Соединенные Штаты, а вот для женщин семьи открылась перспектива – бабушка устроилась поваром в общежитии студентов-стипендиатов революционного правительства, сестра стала работать в офисе городского газоснабжения. В первые годы жизни на Кубе, мне было непривычно – другая пища, климат. Но в целом, условия проживания были нормальные. Муж почти сразу определился с работой. Дело в том, что он еще студентом, когда приезжал домой на каникулы, работал на океаническом рыболовном флоте, и по приезду на Кубу туда устроился уже на постоянную работу. Ему поручили проектировать и строить тралы. Он выходил в Атлантику в районе Канады и Намибии. С увлечением и ответственностью занимался своей работой. В 1974-1975 годах он провел 8 месяцев в Испании на судоверфи океанического флота и позже стажировался в Японии. Представляя Кубу по рыболовству, участвовал в работе Совета экономической взаимопомощи. Муж неоднократно получал премии за инновации и гордился своей работой. И до сих пор поддерживает связь с коллегами и друзьями по студенчеству такими же, как он промысловыми рыбаками. Что же касается меня, то по прибытии на Кубу, устроив дочь в детский сад, я тоже вышла на работу. По ходатайству дирекции института океанологии меня направили в лабораторию ихтиопланктона, где поручили определять и описывать икру и личинок рыб Кубинского шельфа, - повествует Нина Васильевна.

Вот с этой лаборатории и началась трудовая деятельность нашей землячки на Кубе.

В институте океанологии, будучи научным сотрудником, Нина Куценко-Тариче проработала с 1972 по 1977 годы. В этот период она опубликовала статью «О видовом разнообразии животных Мексиканского залива» в американо-мексикано-кубинском журнале. Были и небольшие научные плавания с коллегами.

К этому времени у супругов Тариче Пастор было уже двое детей – школьница Оксана и маленький Гильермо, названный в честь папы. Глава семейства подолгу был в океано-морских командировках, дети требовали внимания, и груз заботы лег на Нину. Внимания и полной отдачи требовала и работа в институте океанологии. Все это вкупе подвигло Нину Васильевну заняться деятельностью, не связанной с рыбами и морскими глубинами.

С 1977 года по 1990 год она проработала старшим преподавателем русского языка на кафедре технического профиля подготовительного факультета Гаванского университета – преподавала научный стиль будущим инженерам, которые выезжали на учебу в СССР.

— Русский язык я любила со школы. В университете я освоила методику преподавания, прошла курсы повышения квалификации. Советские методисты опекали нас как родных. От инструктора к ассистенту – это учебно-педагогическая категория преподавателей университета. С предметниками мы составляли сборники упражнений для тренировки аудирования, речи, письма. Факультет закрылся в 1990 году и преподавателей распределили кого куда – одних на переобучение, например, на изучение английского языка, а предметники, в том числе и я, перешли на другие факультеты университета. И я оказалась на биологическом факультете, в Центре морских исследований. Деятельность педагогическая и научная – такие были условия работы. Мне поручили заняться коллекцией рыб. А так как я вела лабораторные работы в первом семестре, да еще и на испанском языке, то мне снова пришлось учиться – определять виды морских рыб, изучать зоологию позвоночных животных, - делится воспоминаниями Нина Куценко-Тариче.

В 1997-1998 годах ихтиология позвала Нину Васильевну в научную экспедицию. Дело в том, что в коллекции рыб Центра морских исследований хранились экземпляры без названий, только некоторые пояснения на английском языке и координаты станций, где рыбы были обнаружены. Это был материал двух кубино-американских экспедиций, совершенных вокруг Кубы в 1938-1939 годах, в которых участвовали специалисты Гарвардского и Гаванского университетов на парусно-моторной шхуне «Атлантис». «Добычу» поделили между странами, и кубинскую часть, спустя 60 лет, исследовала и описала Нина Куценко-Тариче, при этом открыв еще 4 вида неучтенных ранее видов рыб для каталога, и собрав информацию о самой экспедиции. Для этого ей пришлось основательно потрудиться в архивах, изучая газетные материалы 30-х годов.

В итоге Нина Васильевна защитила степень мастера биологических наук (как на Кубе называют кандидатов наук) в разделе «Морская экология» и опубликовала научные статьи в общем журнале университета.

Вообще, ихтиология для нашей героини стала главным увлечением в жизни. Так, принимая участие в работе музея имени Фелипе Поэя (кубинский естествоиспытатель, географ и зоолог), где уже трудились ее бывшие студенты, она взялась за изучение исторической коллекции рыб, которую собрал и изготовил в виде чучел еще сам основоположник кубинской ихтиологии. Какие-то экземпляры Нине Васильевне приходилось отправлять на реставрацию, ведь им было более 150 лет. По итогам работы в музее Нина Куценко-Тариче написала статью для научного симпозиума.

— Вот тогда я совершенно вернулась в море. Участвовала в совместном кубино-российском проекте по изучению морской экологии. Можно сказать, что о рыбах тропических океанов я ничего не знала, ведь моя студенческая практика проходила в дельте Волги, на осетровом заводе и в хозяйствах по выращиванию пресноводных видов рыб. А вот на Кубе мне основательно пришлось заняться морской экологией, засесть за микроскоп и работать с научной литературой. Свои знания в ихтиологии я применила для защиты квалификации ихтиолога. Курьез: в школе я изучала немецкий язык, а здесь он не пригодился, поскольку определители в каталогах были на английском и итальянском языках. Так что, помимо испанского, я еще выучила и английский язык на двухгодичных курсах. Это было особенно нужно, когда мы сотрудничали с музеем Гарвардского университета. Памятна одна мини-экспедиция вокруг западной части Кубы на судне «Макайра». Мы собирали дополнительный материал для проекта. И вот тогда на практике я узнала, что такое научный поиск, о чем я читала когда-то в школе. Очень памятны были и встречи с советскими учеными-ихтиологами, по книгам которых мы учились еще в Астраханском институте. Это академик Георгий Васильевич Никольский и профессор, заслуженный деятель науки РСФСР Теодор Саулович Расс. Я тогда работала в институте океанологии и сопровождала академика Никольского в качестве переводчика в Капитолий, где тогда размещалась Академия наук Кубы. В 90-е годы уже на биофаке запомнилась лекция норвежского ученого, путешественника и писателя Тура Хейердала. И мне посчастливилось получить автограф на его же книге из моей домашней библиотеки, - делится Нина Васильевна.

В начале 2000-х годов кандидат биологических наук участвовала в научной конференции в канадском городе Галифаксе, представляя Гаванский университет. Вообще, с этим университетом, одним из старейших в Западном полушарии (основан в 1728 году. – Прим. автора), «профессо/ре Нина», как называли студенты педагога, связала четверть своей жизни. И недаром за свою научно-педагогическую деятельность она была награждена знаком отличия «Рафаэль Мария де Мендиве».

В Гаванском университете Нина Васильевна проработала до 2003 года, когда вышла на пенсию. Возможно, она и дальше продолжила свою научную деятельность, но сказались проблемы со здоровьем. Впрочем, будучи на отдыхе, наша землячка не сидела сложа руки. Человек творческий, она нашла отдушину в создании узоров из бумаги. Вытинанка, что на белорусском и украинском языке означает «вырезка» – это вид славянского народного декоративного искусства и включает сюжетные и орнаментальные украшения жилья. Выполняются при помощи ножниц. Нину Васильевну подвигла заняться бумажными узорами ностальгия.

— Вспомнила, как когда-то в школе вырезали из бумаги снежинки на окна, на Новый год. И так я заскучала по зиме, по снегу, что стала вырезать снежинки, - признается наша собеседница.

Дальше – больше. От простых незамысловатых узоров Нина Васильевна перешла к более сложным. В ее коллекции работ можно увидеть узоры связанные кубинской тематикой. Она так и называется «Гавана, ты – вдохновение». Нужно отметить, что работы Нины Куценко-Тариче были представлены на выставках.

Другая творческая отдушина – участие в вокальном коллективе «Калинка».

— Мы, женщины из СССР и проживающие на Кубе, организовали народный хор, и исполняем песни на трех славянских языках: русском, украинском, белорусском. Выступаем в музеях, Домах культуры и вообще, куда нас пригласят. Перед выступлением я зачитываю стихотворный перевод песни, который раскрывает ее смысл. Я собрала целый сборник переводов, который назвала «Песни славянской души», - рассказывает Нина Васильевна.

А еще она пишет стихи.

— Когда посещает муза. В основном они ностальгические или посвящены памятным датам или юмористические, - говорит Нина Куценко-Тариче.

В 2000-х годах ей дважды довелось побывать на фестивале поэзии в Гаване, где почетным гостем был советский и российский поэт Евгений Евтушенко. И даже удалось получить автограф прославленного поэта на сборнике его стихов.

— Если говорить об интересных встречах, то можно добавить о встрече с первым кубинским космонавтом Арнальдо Тамайо, который обычно 12 апреля выступает в Доме Дружбы, - повествует Нина Васильевна. - Я подарила ему сувенир из парка Покорителей космоса, что вблизи города российского города Энгельса. Парк этот я посетила, когда была в гостях у родственников.

И все же, работа, увлечения и творчество это хотя и важное, но главное – это семья, семейные ценности.

— Когда я только приехала на Кубу, было многое сложно и непонятно в повседневной жизни. Но поддержка моей новой родни, понимание и внимание, с которым они отнеслись ко мне, оказали неоценимую услугу. Вначале мы жили с родными мужа, и только в 1983 году, построив свой дом, мы зажили своей семьей. У нас двое детей – дочь Оксана и сын Гильермо или, как мы называем его дома – Гелик. Дети выросли билингвами – говорят на испанском и на русском. Раньше, когда дети были маленькими, мы часто с ними прилетали в Уральск, навестить дедушку и бабушку и родственников. Дети чувствовали себя, как дома – играли во дворе с соседскими ребятами, даже устраивали дворовые концерты. С 90-х годов посещения родины стали сложными. Но надо сказать, что дочь отучилась в пединституте в Волгограде, где получила профессию учителя биологии и химии. После, вместе с мужем она уехала в республику Кабо-Верде, где 15 лет проработала в институте морского рыболовства в городе Минделу. Она кандидат биологических наук, изучала запасы промысловых рыб островов Зеленого Мыса. Сейчас Оксана проживает в США, в штате Флорида, где работает преподавателем биологии в одной из школ. Ее дочери, мои старшие внучки Жизель и Клаудия окончили американскую школу, после поступили в университеты. Сейчас Жизель 28 лет и она инженер-биомедик, работает в Центре ортопедических инноваций в штате Флорида. Клаудии 25 лет, проживает в штате Джорджия недалеко от города Атланта. По специальности она инженер-энергетик и оператор ядерных реакторов. Сын Гильермо окончил экономический факультет Гаванского университета, сейчас живет с семьей в Аргентине, в ее столице Буэнос-Айросе. Его супруга Мария Хорхелина психолог и увлекается цветоводством, а их дети 20-летняя Гуадалупе или Гуада, как мы ее называем, изучает языки в университете, а 15-летний Гильермито или Гийе, учится в школе с техническим уклоном. Мы с мужем вот уже 25 лет как проживаем одни, с детьми и внуками постоянная связь по интернету, и, конечно, они навещают нас. Я тоже пару раз была в Аргентине, гостила у сына несколько месяцев. Дома я стараюсь готовить те блюда, которые были распространены в моей семье, что готовила моя мама. Например, блинчики. Их мои кубинцы очень любят. Или же салаты. Готовлю рис с овощами, рагу, картошку, скумбрию по «советским» рецептам. Вообще, наши женщины на Кубе создали оригинальные рецепты, используя свою родную кухню и применяя местные продукты. И, нужно сказать, что кубинкам это нравится и многие готовят по нашим рецептам. В нашей семье было заведено отмечать праздники: дни рождения, Новый год. Этой традиции мы придерживаемся. Конечно, сейчас с родными и друзьями, а они у нас на разных континентах, мы общаемся по интернету и видеосвязи, но дети и внуки хоть и не часто, но навещают нас. Чем занимаемся сейчас с мужем? Нам ведь обоим почти по 80 лет, так что в основном ухаживаем друг за другом, иногда посещаем врачей. Я люблю рукодельничать, читать. Особым событием для меня является приглашение землячества на праздничные мероприятия, - рассказывает Нина Васильевна.

Куба давно стала для нее второй родиной – здесь прошло становление, годы научной и исследовательской работы,

— Думаю, что жизнь моя сложилась вполне, - считает Нина Куценко-Тариче. - Да, она поправляла и корректировала мои юношеские мечты, и я принимала этот вызов – мобилизовала свои знания и умение, чему меня научила великая Родина. Я любила свою работу, копила в душе все позитивное, что придавало сил и помогло преодолеть трудности. Мой жизненный пазл сложился удачно, здоровы и устроены дети и внуки, и мои родные. И моя вторая родина Куба живет и борется. И вот слова, посвященные ей:

Каков сюжет: По океанской глуби

Где норд свирепый хмурит небеса,

Там бригантина моей жизни – Куба

Плывет, и не спускает паруса!

И все же, воспоминания Нины Васильевны возвращают ее в далекие детство и юность. Где были лыжные прогулки и поездка на велосипедах за тюльпанами, родная улица, школьные подруги…

«Снегом запорошены рощи и поля.

До весны укрыта им спящая земля.

В памяти не тает образ дорогой,

Здесь, в краю вечно-зеленом,

Он всегда со мной».

Эти строки из своего стихотворения, посвященного малой родине, Нина Васильевна положила на музыку и исполняет теперь как песню.

— Дорогие друзья-земляки, знакомые и незнакомые! Будьте здоровы! Здоровье и ясный ум, хорошая память делают нас активными строителями собственного и общественного благополучия. Копите и храните здоровье, и пусть его хватит на всю жизнь, а наша жизнь будет творческой, удачливой! Пожелаю вам успешных дел в любой области и приложения ума и сил. И, конечно, крепкой душевной связи с единственным местом на земле, откуда вы родом! – этими пожеланиями завершилась наша беседа с Ниной Васильеевной Куценко-Тариче.

Ирина ШУКЛИНА

Фотографии из семейного архива Н. Куценко-Тариче