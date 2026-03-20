Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты РК.

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Виктория Шегай рассказала, что 30 августа не будет выходным днем в 2026 году, так как День Конституции теперь празднуют 15 марта, передает NUR.KZ.

Виктория Шегай в кулуарах мажилиса ответила на вопросы журналистов. Представители СМИ спросили, успеют ли в 2026 году казахстанцы отдохнуть 30 августа.

– Нет уже, потому что, как вы знаете, как только была принята Конституция, 15 марта стало официальным днем Конституции, – ответила вице-министр.

Напомним, 16 марта стали известны окончательные итоги референдума в Казахстане – всего проголосовало 9 127 192 человека в Казахстане и за рубежом, явка составила 73,12%. Из них «за» принятие новой Конституции проголосовали 7 954 667 человек, или 87,15%. Против поправок проголосовали 898 099 человек.

Затем Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года». Торжественное мероприятие прошло в Акорде, где показали, как выглядит новая Конституция.