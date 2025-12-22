В Караганде прошёл Кубок Азии по дзюдо, самбо и казакша курес среди мастеров спорта, приуроченный к 180-летию Абая. Об этом рассказал председатель Федерации Айдынбек Жасмуханбетов.
Спортсмены из Западно-Казахстанской области выступили успешно:
Дзюдо:
· Сансызбай Тулегенов (М6, 60 кг) — третье место
· Айдынбек Жасмуханбетов (М1, 100 кг) — чемпион Азии
Самбо:
· Сансызбай Тулегенов (58 кг) — второе место
· Айдынбек Жасмуханбетов (98 кг) — третье место
Казакша курес:
· Сансызбай Тулегенов и Оркен Бижанов — третье место
· Айдынбек Жасмуханбетов — второе место
В соревнованиях участвовали команды:
· Туркменистан
· Узбекистан
· Кыргызстан
· Таджикистан
· Казахстан
· По приглашению — Россия и Грузия
Более 300 мастеров боролись на татами, чтобы определить победителей и призёров.