Чемпионом Азии по дзюдо стал уроженец ЗКО.

В Караганде прошёл Кубок Азии по дзюдо, самбо и казакша курес среди мастеров спорта, приуроченный к 180-летию Абая. Об этом рассказал председатель Федерации Айдынбек Жасмуханбетов.

Спортсмены из Западно-Казахстанской области выступили успешно:

Дзюдо:

· Сансызбай Тулегенов (М6, 60 кг) — третье место

· Айдынбек Жасмуханбетов (М1, 100 кг) — чемпион Азии

Самбо:

· Сансызбай Тулегенов (58 кг) — второе место

· Айдынбек Жасмуханбетов (98 кг) — третье место

Казакша курес:

· Сансызбай Тулегенов и Оркен Бижанов — третье место

· Айдынбек Жасмуханбетов — второе место

В соревнованиях участвовали команды:

· Туркменистан

· Узбекистан

· Кыргызстан

· Таджикистан

· Казахстан

· По приглашению — Россия и Грузия

Более 300 мастеров боролись на татами, чтобы определить победителей и призёров.