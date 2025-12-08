Kaspi Alaqan — инновационный платежный сервис, разработанный командой Kaspi.kz в Казахстане. Чтобы оплатить покупку, достаточно поднести ладонь к терминалу. Первые терминалы Kaspi Alaqan появятся в Алматы уже в этом году, а в следующем году — по всему Казахстану.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подтвердило соответствие Kaspi Alaqan требованиям информационной безопасности для финансовых организаций.

Кроме того, аккредитованной МТИ РК лабораторией проведены комплексные испытания безопасности сетевой инфраструктуры, информационной безопасности, доступности, целостности и конфиденциальности, а также другие критически важные элементы Kaspi Alaqan.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:

«Чтобы наши любимые клиенты пользовались новыми сервисами с удовольствием и без переживаний, мы делаем их не только удобными и выгодными, но и безопасными. Kaspi Alaqan прошёл серию испытаний и получил высокие оценки экспертов. Спасибо всем нашим клиентам за доверие — вы вдохновляете нас на создание таких крутых инноваций!»

Оплата ладонью — один из самых безопасных методов идентификации. Технология развивается во многих странах — США, Китае и Японии, где она впервые была внедрена ещё в 2015 году. У каждого человека уникальная структура ладони, а при использовании Kaspi Alaqan сравнение происходит с вашим индивидуальным зашифрованным цифровым годом, созданным при подключении. Это делает подделку практически невозможной, а использование — быстрым, удобным и безопасным.

