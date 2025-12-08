На 494 предприятиях выявлена задолженность по заработной плате перед 10,4 тыс. работниками на сумму более 2,6 млрд тенге.

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили, что с начала 2025 года государственными инспекторами труда выявлены крупные нарушения трудового законодательства, в том числе задолженности по заработной плате, затронувшие десятки тысяч работников по всей стране.

По состоянию на 1 декабря 2025 года на 494 предприятиях выявлена задолженность по заработной плате перед 10,4 тыс. работниками на сумму более 2,6 млрд тенге. Кроме того, в ходе проверок обнаружено почти 8 тысяч нарушений трудовых прав.

Работодателям выдано 3 781 обязательное предписание, а общая сумма наложенных штрафов превысила 470,7 млн тенге.

— В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права 10,1 тыс. работников. Им выплачено 2,2 млрд тенге, — отмечает ведомство.

На особом контроле министерства остаются вопросы соблюдения всех норм трудового законодательства. На 1 декабря текущего года инспекторы провели 5 886 проверок, в ходе которых выявили:

6 362 нарушения в сфере труда;

1 495 нарушений по безопасности и охране труда;

45 нарушений в сфере занятости населения.

В результате проведённой работы в целом защищены права 45 тысяч работников.