Иск был подан вскоре после вынесения судебного приказа о взыскании алиментов.

Мужчина обратился в суд с требованием исключить свои данные из записи акта о рождении ребенка 2020 года. Он мотивировал иск тем, что после совместного проживания с матерью ребенка они подали заявление о регистрации брака и об установлении его отцовства. В январе 2022 года запись в акте о рождении была изменена, и истец официально числился отцом.

Однако позже женщина отказалась регистрировать брак, а с июля 2023 года их отношения полностью прекратились. По словам мужчины, после этого он узнал, что не является биологическим отцом ребенка.

Суд установил, что истец знал о своем фактическом отцовстве в момент подачи заявления и не представил доказательств нарушения своего волеизъявления. Более того, иск был подан всего через неделю после вынесения судебного приказа о взыскании алиментов, что, по мнению суда, свидетельствует о попытке уклониться от обязательств.

В результате суд отказал в удовлетворении иска об оспаривании отцовства. Решение вступило в законную силу.