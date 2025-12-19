Растворимый напиток фасовали в гараже.

В Шымкенте подпольно и в антисанитарных условиях изготавливали знаменитый «MacCoffee» 3 в 1. О незаконном изготовлении кофе рассказали в министерстве юстиции РК. Как выяснилось, растворимый напиток производили в гараже. Сырьё сомнительного происхождения закупалось в мешках, после чего кофе фасовали, запаивали упаковку и наносили чужой товарный знак.

Контрафактный напиток продавали через небольшие магазины и торговые точки города. Во время проверки у нарушителя изъяли более 4 тысяч упаковок с маркировкой «MacCoffee» 3 в 1, а также оборудование — термозапайщик, весы и упаковочные материалы.

Правообладатель официально подтвердил, что изъятая продукция является поддельной, не соответствует стандартам качества и может быть опасна для здоровья и жизни потребителей. По этому факту возбуждено административное дело по статье 158 КоАП РК — незаконное использование чужого товарного знака. Материалы проверки направят в суд для дальнейшего рассмотрения.