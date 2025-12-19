Его задержали за вымогательство.

Как сообщили в департаменте полиции Западно-Казахстанской области, мужчину задержали сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью. По данным следствия, в течении нескольких месяцев он угрожал физической расправой 24-летнему жителю региона и требовал у него крупные суммы денег. Кроме того, подозреваемый вынуждал потерпевшего оформлять микрокредиты, после чего забирал полученные средства себе.

Общий ущерб, причинённый пострадавшему, превысил четыре миллиона тенге.

Отмечается, что 11 декабря подозреваемого уже осудили по другому уголовному делу — суд назначил ему шесть лет ограничения свободы. В тот же день мужчина вновь стал фигурантом нового уголовного производства.

В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Следственные действия продолжаются. В полиции напомнили, что вымогательство относится к тяжким преступлениям и влечёт за собой уголовную ответственность.