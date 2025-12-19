Проект Концепции миграционной политики РК до 2030 года, разработанный Минтруда, предусматривает 3 ключевых направления.

Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало проект Концепции миграционной политики Казахстана до 2030 года, сообщили в ведомстве. Документ направлен на формирование безопасной и управляемой миграционной системы и сейчас находится на рассмотрении Правительства.

Концепция предусматривает три ключевых направления:

Первое — создание единого цифрового контура учета миграции на базе платформы migration.enbek.kz, где будут объединены данные госорганов. Это позволит отслеживать миграционные потоки, прогнозировать тенденции и принимать управленческие решения.

Второе направление связано с развитием трудовой миграции и поддержкой переселенцев и кандасов. Планируется введение ежегодных квот на переселение в северные, восточные и центральные регионы, а также меры по развитию занятости и предпринимательства.

Третье направление касается внешней миграции — защиты прав казахстанцев за рубежом, привлечения квалифицированных иностранных специалистов и поддержки этнических казахов, возвращающихся на историческую родину.

В Минтруда подчёркивают, что реализация Концепции не потребует дополнительных средств из бюджета. Для этого уже подготовлен план из 73 мероприятий и 14 целевых индикаторов.