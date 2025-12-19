Пострадали четверо детей и их мама.

18 декабря в поселке Зачаганск (Уральск) пять членов одной семьи — четверо детей и их мама — были доставлены в больницу с признаками отравления природным газом. Отметим, что ранее сообщалось о пяти детях. Все пострадавшие проживали в арендованном доме. Семья была неполная, отец детей ранее скончался.

Как сообщили в областном акимате, на место сразу прибыли сотрудники МЧС, скорая помощь, представители АО QazaqGaz Aimaq и представители местного акимата. Газовый источник обезвредили.

По данным областного управления здравоохранения, состояние детей стабильное, они находятся под наблюдением врачей. Мать получает необходимое лечение. Степень отравления у всех пострадавших оценивается как средняя.

Предварительно установлено, что в доме не был оформлен договор на техническое обслуживание газового оборудования. Обстоятельства происшествия уточняются, а в отношении выявленного нарушения будут приняты меры в рамках закона.