Еще три человека в больнице.

В мессенджерах распространилось сообщение о том, что 19 декабря на трассе Самара–Шымкент возле села Барбастау произошла авария. ВАЗ-2112 столкнулась с Volkswagen Passat. По словам очевидцев, в ДТП погибли два человека: пассажирка иномарки и девушка‑водитель ВАЗа.

В департаменте полиции ЗКО подтвердили информацию. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с иномаркой. Водитель и двое пассажиров Volkswagen Passat с различными повреждениями доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование. Обстоятельства и причины ДТП выясняются. На месте работают сотрудники полиции.