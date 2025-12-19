Его спасли полицейские.

18 декабря в Центр оперативного управления поступило сообщение о том, что мужчина собирается прыгнуть с моста расположенного на улице Алиева в городе Атырау.

Видеоинспектор ЦОУ и старший сержант полиции направили на место происшествия сотрудников полиции. На вызов прибыли участковые инспекторы, которые увидели на мосту 45-летнего мужчину. Он находился в сильном эмоциональном состоянии и собирался прыгнуть. Стражи порядка быстро установили с ним контакт и убедили его отказаться от опасного поступка.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.