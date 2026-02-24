ЕНПФ объяснил, из каких уровней складывается пенсия в Казахстане и почему регулярные пенсионные взносы напрямую влияют на стаж, размер базовой выплаты и сумму будущих накоплений.

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) разъяснил, как регулярные пенсионные взносы влияют на размер будущих выплат и почему пропуски в отчислениях могут снизить пенсию.

Из чего складывается пенсия в Казахстане

Пенсионная система в стране состоит из нескольких уровней:

Базовая пенсия — выплачивается из бюджета и зависит от стажа участия в пенсионной системе.

Солидарная пенсия — назначается гражданам, имеющим трудовой стаж до 1998 года.

Накопительная пенсия — формируется за счёт обязательных и добровольных пенсионных взносов, а также обязательных профессиональных отчислений.

Как отмечают в фонде, именно регулярность перечисления обязательных пенсионных взносов подтверждает стаж после 1998 года. Если взносы не поступают, этот период не учитывается при расчёте базовой пенсии.

Почему это важно

Размер базовой пенсии напрямую зависит от продолжительности участия в системе. Чем дольше человек делает взносы, тем выше доля прожиточного минимума, которую он будет получать после выхода на пенсию.

Кроме того, накопительная часть формируется за счёт индивидуальных отчислений. Чем выше сумма накоплений и инвестиционный доход, тем больше ежемесячные выплаты.

В ЕНПФ напоминают, что:

обязательные пенсионные взносы составляют 10% от дохода работника;

работодатели перечисляют обязательные профессиональные взносы за работников, занятых во вредных условиях труда;

граждане могут дополнительно вносить добровольные пенсионные взносы — как за себя, так и за близких.

Что происходит при нерегулярных отчислениях

Если человек работает неофициально или работодатель не перечисляет взносы, это отражается на его будущем пенсионном обеспечении:

уменьшается стаж участия в системе;

снижается размер базовой пенсии;

сокращается сумма пенсионных накоплений.

Таким образом, регулярная уплата взносов влияет сразу на несколько компонентов будущей пенсии.

В фонде подчёркивают, что контроль за поступлением отчислений можно осуществлять через личный кабинет на сайте ЕНПФ или мобильное приложение.

Регулярные пенсионные взносы — это не формальность, а инструмент формирования финансовой стабильности после завершения трудовой деятельности.