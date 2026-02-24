В ДЧС ЗКО рассказали, как действовать при включении сирен.

Как сообщили в ДЧС ЗКО, с 25 по 27 февраля в стране пройдут республиканские командно-штабные учения «Көктем-2026». В их рамках в Западно-Казахстанской области проверят работу системы оповещения гражданской защиты.

25 февраля в 11:00 в регионе прозвучат сирены. Также возможен кратковременный перехват теле- и радиовещания. Это плановая проверка сигнала «Внимание всем!» — так службы отрабатывают готовность к возможным чрезвычайным ситуациям.

В ДЧС ЗКО напомнили, что делать, если вы услышали сирену: