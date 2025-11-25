22 ноября в филармонии имени Г. Курмангалиева в Уральске состоялась расширенная презентация школы Destination, посвящённая возможностям обучения за рубежом. Спикером мероприятия выступил генеральный директор компании Роман Лушаков, который рассказал о современных тенденциях международного образования и перспективах для казахстанских школьников и студентов.

Особое внимание было уделено партнёрской сети Destination, включающей более 100 университетов в Великобритании, США, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Это позволяет родителям и ученикам получать прямой доступ к программам, консультациям и поступлению без посредников.

Гостям также представили образовательные направления, доступные в Уральске: курсы казахского и английского языков, подготовку к IELTS, консультации по международным школьным и университетским программам, сопровождение поступления.

Индивидуальный разбор для школьников и студентов

Кроме общих программ, Destination предлагает индивидуальный разбор, который включает:

• диагностику способностей и уровня английского;

• определение типа мышления и подходящей специальности;

• разбор карьерных перспектив;

• подбор страны и университета;

• составление финансового бюджета, программы подготовки и тайм-плана;

• ответы на вопросы и рекомендации.

Школа Destination продолжает работу по развитию международного образовательного сотрудничества и предлагает родителям и учащимся консультации по подбору зарубежных программ, оформлению документов и полному сопровождению процесса поступления.

Для получения дополнительной информации и консультаций вы можете обратиться в школу

Destination через официальную страницу в Instagram:

@destination_kz @roman.destination

Контактный номер: 87783205446