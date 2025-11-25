Трагический случай произошёл во время церемонии принятия присяги молодыми солдатами в Жамбылской области, сообщает 31 канал.

Родные пострадавшего говорят, что ответственные лица пытались «скрыть» случившееся, объясняя, что это якобы просто разрыв века. Однако сам Жаксылык Молдақул утверждает, что по приказу руководства ему разбили бутылкой голову.

Церемония приёма молодых солдат в полк «Таулы-егерлік» проходила в субботу. Для поднятия боевого духа молодых воинов были организованы шоу с прыжками через огонь, поединками и разбиванием бутылок о голову. Однако после неудачного удара 24-летний солдат оказался в шоке. Оказалось, что он к этому совершенно не был подготовлен.

– Согласно правилам безопасности, он должен был подписывать документы. Но не знаю, подписал ли он. Он вроде делал это один-два раза раньше. Подписал ли он? Нет, не подписал, – говорит родственница Жаксылыка Таншолпан Айнабек.

– Я одна воспитываю ребёнка. Этот мой сын — мой единственный кормилец. После армии я устроила его на работу. Он меня обеспечивает. Сын не женат, ещё холостяк. А теперь что будет с его будущим? Другую работу он найти не сможет, – отметила мама пострадавшего Гүлзира Байконысова.

Жаксылык, который служил по контракту уже 4 года, сам не осознаёт, что потерял глаз. Родные надеются, что лечение поможет смягчить психологическую травму. Врачи же сообщают, что роговицу глаза пришили.

– Цель операции — собрать и пришить ткани внутри повреждённого глаза, сохранить глаз как орган. Кроме того, лечение направлено на то, чтобы травма правого глаза не повлияла на него в будущем. Руководство воинской части пока считает преждевременным включать солдата с потерянным глазом в число инвалидов. После окончательной экспертизы мы предоставим необходимую помощь, – заместитель главного врача Жамбылского областного офтальмологического центра Жансая Сыдыкова.

Командир воинской части 91/678 Бауржан Есалы заявил, что называть солдата инвалидом еще рано. По его словам, медицинская экспертиза ещё не завершена, лечение продолжается.

– Мы окажем военнослужащему всю необходимую помощь, – добавил он.

Мать 24-летнего парня обеспокоена его состоянием и хочет, чтобы Министерство обороны обратило внимание на произошедшее и помогло сыну. Она ищет справедливой поддержки.