Национальный Банк Казахстана сообщил об увеличении числа мошеннических схем, связанных с так называемыми «ошибочными переводами». Злоумышленники рассылают фальшивые SMS о поступлении средств, после чего звонят получателю, представляются отправителем и требуют вернуть деньги. Как отмечают в регуляторе, такие сообщения являются подделкой.

Также фиксируются случаи, когда перевод действительно поступает гражданину. Позже мошенники звонят, утверждают, что отправили деньги по ошибке, и просят вернуть их на счёт третьего лица, оказывая психологическое давление или представляясь сотрудниками госструктур.

Нацбанк напоминает:

— проверять движение средств нужно только через официальный мобильный банк или интернет-банкинг;

— не переводить деньги на счета третьих лиц;

— при сомнениях сразу обращаться в свой банк;

— сотрудники Нацбанка никогда не звонят гражданам, не запрашивают личные данные и не предлагают осуществить финансовые вложения в фонды.

Столкнувшимся с мошенничеством рекомендуют незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Консультации можно получить по номеру 1477.