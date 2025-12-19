Направление на лечение за рубеж за счёт государства осуществляется для пациентов с тяжёлыми и высокотехнологичными случаями, когда необходимая помощь не может быть оказана внутри страны.

С начала 2025 года около 70 граждан Казахстана получили медицинскую помощь в клиниках за рубежом, финансируемую из средств государственной системы обязательного социального медицинского страхования, сообщили в Фонде социального медицинского страхования РК.

Пациентов направляли в специализированные зарубежные медицинские центры, преимущественно в Германию, Турцию и Индию, где они проходили обследование и лечение, недоступные в отечественных учреждениях.

Как отметили в ФСМС, общая стоимость зарубежного лечения превысила 1 млрд тенге. В среднем расходы на одного пациента составляют около 13 млн тенге, однако суммы могут различаться в зависимости от тяжести заболевания и объёма необходимого лечения.

В числе направленных за границу — пациенты с тяжёлыми диагнозами, включающими болезни крови, заболевания мочеполовой системы и неврологические патологии. В отдельных случаях стоимость лечения доходила до 35 млн тенге.

Право на направление за рубеж по государственным квотам имеют:

дети до 18 лет, если нужные методы лечения отсутствуют в РК;

взрослые с тяжёлыми заболеваниями из утверждённого перечня;

военнослужащие и полицейские с критическими увечьями по решению президента или премьер-министра.

В ФСМС уточнили, что документы на зарубежное лечение готовят региональные управления здравоохранения, а самостоятельный выезд за медицинской помощью без решения комиссии не даёт права на государственную компенсацию расходов.