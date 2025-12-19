Ночью ожидается понижение температуры до –10 °C.

20 декабря в Уральске ожидается облачная и морозная погода без значительных осадков. Днём температура будет около –4…–5 °C, а к вечеру и ночью до –8…–10 °C, сообщают синоптики.

В Атырау завтра также прогнозируется облачная погода без существенных осадков. Температура около 0…+2 °C, а ночью до –1…–2 °C.

В Актау ожидается облачность, возможен дождь в первой половине дня. Температура днём примерно +3…+4 °C, ночью около +3 °C.

В Актобе будет прохладно и преимущественно облачно, местами возможен небольшой снег, особенно вечером и ночью. Днём температура будет держаться около –3…–5 °C, а вечером и ночью похолодает до –10…–15 °C и ниже.